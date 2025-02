Monagas vence Defensor Sporting no jogo de abertura da Libertadores

Com gols na reta final do segundo tempo, o Monagas, da Venezuela, venceu o jogo que marcou a abertura da fase eliminatória da Libertadores-2025. O atacante panamenho Tomás Rodríguez e Manrique, com um golaço de falta, definiram o 2 a 0, que deixa o time com boa vantagem para a volta, que será no Uruguai, na próxima terça-feira (11/2). Afinal, mesmo perdendo por um gol, o Defensor Sporting avançará para enfrentar, na segunda fase, o Cerro Porteño, do Paraguai.

O Monagas chegou nesta fase da Libertadores após terminar o campeonato venezuelano como o terceiro colocado geral. Já o Defensor Sporting foi o segundo melhor colocado entre os times não finalistas do Campeonato Uruguaio. Além deste duelo, há mais dois jogos pela 1ª fase: Nacional-PAR x Alianza Lima-PER e Blooming-BOL x El Nacional-EQU. Cada um dos seis times já garantiu uma premiação de US$ 400 mil (2,34 milhões). Mas os três que avançarem asseguram mais US$ 500 mil (R$ 2,93 milhões).