Milan x Roma: onde assistir, escalações e arbitragem

Dessa forma, os comandados de Sérgio Conceição tentam se recuperar após ceder empate nos acréscimos para a Inter de Milão, pelo Calcio. A equipe da capital italiana, por sua vez, buscou o empate com o Napoli, também na reta final da partida, e chega com moral.

O clássico Milan e Roma será um dos principais confrontos das quartas de final da Copa da Itália. Assim, o duelo acontece nesta quarta-feira (5), às 17h (de Brasília), no San Siro. Em caso de empate no tempo normal, a partida terá tempo extra e penalidades máximas se a igualdade no placar persistir.

Onde assistir

O conforto desta quarta-feira (5) terá a transmissão da CazéTV (via YouTube e Amazon Prime Video).

Como chega o Milan

O técnico Sérgio Conceição não poderá contar com Emerson Royal (lesão na panturrilha), Alessandro Florenzi (lesão do ligamento cruzado) e Loftus-Cheek (dores musculares). Nesse sentido, na fase anterior, o time rossonero amassou o Sassuolo por 6 a 1 e chega com força para brigar pela vaga. Além disso, o clube confirmou a saída, por empréstimo, de Álvaro Morata, para o Galatasaray, da Turquia.

Como chega a Roma

A equipe do técnico Claudio Ranieri não terá qualquer baixa e contará com todo o elenco para o clássico. Assim, o time chega com força na competição depois de despachar a Sampdoria por 4 a 1, nas oitavas de finais. Por fim, quem avançar no confronto terá pela frente o vencedor do duelo entre Inter de Milão e Napoli.