Leganés x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Copa do Rei da Espanha. Nesta quarta-feira (5), o Real Madrid visita o Leganés às 17h (de Brasília), no Estádio Municipal de Butarque, pelas quartas de final do torneio mata-mata mais importante do futebol espanhol. Quem vencer garante vaga na semifinal. Em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).