Botafogo e Santos brigam pela contratação de Rollheiser, do Benfica

Botafogo e Santos seguem ativos no mercado de transferências e disputam a contratação do mesmo jogador. Os clubes já sinalizaram com proposta ao Benfica pelo meia-atacante Rollheiser para a temporada 2025. O argentino tem 24 anos e, atualmente, não recebe tantas oportunidades no clube português, que pode negociar o jogador.

A proposta do Botafogo é de um empréstimo gratuito com opção de compra de 10 milhões de dólares. Caso ele faça 70% ou mais dos jogos, a obrigação de compra é ativada. Do outro lado, o Santos também avançou para fechar com o argentino. O Peixe ofereceu 5 milhões de euros mais 1,5 milhão de euros por cada 15 jogos até fazer mais 6 milhões de euros. Ou seja, o valor pode totalizar 11 milhões de euros. A informação é do jornalista Venê Casagrande.