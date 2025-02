Bayer Leverkusen x Colônia: onde assistir e escalações

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

A bola volta a rolar na Copa da Alemanha. Nesta quarta-feira (5), o Bayer Leverkusen recebe o Colônia às 16h45 (de Brasília), na BayArena, pelas quartas de final do torneio mata-mata mais importante do futebol alemão. Quem vencer garante vaga na semifinal. Em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis.

Como chega o Bayer Leverkusen

Atual campeão da Copa da Alemanha, o Leverkusen faz mais uma grande temporada sob o comando do técnico Xabi Alonso e vai em busca do bicampeonato. Além disso, a equipe vem de grandes vitórias sobre o Bayern de Munique e o Sparta Praga, na Champions, que garantiu a equipe nas oitavas de final da principal competição de clubes do planeta.

Outro número positivo do Leverkusen na temporada é que o time chegou à marca de 10 vitórias consecutivas como mandante após bater o Hoffenheim no último final de semana, pelo Campeonato Alemão.

Para o duelo desta quarta-feira, o técnico Xabi Alonso não poderá contar com Nathan Tella, baixa de última hora por motivo de lesão. Ao mesmo tempo, Martin Terrier e Jeanuel Belocian, lesionados, estão fora pelo restante da temporada.