Uruguai x Brasil, pelo Sul-Americano Sub-20: onde assistir, horário e escalações

Ainda sem ter atuações convicentes, o Brasil enfrenta o Uruguai, nesta terça-feira (4), pelo hexagonal final do Sul-Americano Sub-20. O duelo, que será às 19h30 (de Brasília), acontece no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas. A Seleção Brasileira tem duas vitórias e duas derrotas na competição. Já a Celeste venceu três partidas e perdeu somente uma. As quatro primeiras rodadas do hexagonal serão em Caracas e a última na cidade de Puerto La Cruz, no dia 16 de fevereiro. Além disso, será a primeira vez que uma competição de base de seleções da Conmebol terá o uso do VAR, tecnologia implementada no futebol em 2017.

Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Colômbia, afinal, estão em busca do título da 31ª edição Sul-Americano Sub-20, que assegura quatro vagas para a Copa do Mundo Sub-20. Porém, uma vez que o Chile já está garantido, pois sediará o Mundial entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, as demais cinco seleções brigam por quatro vagas na competição.

Onde assistir A partida, que marca a estreia das seleções no hexagonal, terá transmissão do SporTV. Como chega o Uruguai O Uruguai chega com muita moral para o confronto. Na primeira fase, a Celeste dominou o grupo A e terminou na liderança com 9 pontos. Afinal, foram vitórias contra Paraguai, Chile e Peru. Na última rodada, os garotos da Celeste, aliás, entraram com o time reserva e perdeu de 1 a 0 para a eliminada Venezuela. Além disso, vale destacar que os uruguaios têm o melhor a ataque da competição com 10 gols e a segunda melhor defesa, vazada apenas duas vezes. Como chega o Brasil A Seleção Brasileira, entretanto, entra na fase final cercada de dúvidas e devendo em termos de performance. Os primeiros quatro jogos do time comandado por Ramon Menezes foram para esquecer. Na estreia, o Brasil sofreu a maior goleada de sua história das categorias de base com o 6 a 0 diante da Argentina. Em seguida, as vitórias sofridas contra Bolívia e Equador não convenceram, porém garantiram o avanço. Com o time mexido na última rodada, novo revés e gritos de olés para a Colômbia.