Textor, do Botafogo, crítica calendário brasileiro após derrota na final da Supercopa

No primeiro grande desafio de 2025, o Botafogo perdeu para o Flamengo na final da Supercopa do Brasil por 3 a 1. O duelo aconteceu neste domingo (02), no estádio do Mangueirão, em Belém, e reuniu os campeões da Copa do Brasil e do Brasileirão da temporada passada.

Aliás, nem mesmo a derrota para o rival abalou John Textor. O americano criticou o calendário do futebol brasileiro e garantiu que a prioridade são outras competições em 2025. O time carioca disputará a Recopa Internacional, em dois jogos contra o Racing, da Argentina, além da Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores e o Super Mundial de Clubes.