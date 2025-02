São Paulo lança novo uniforme para a temporada 2025

Nova camisa possui homenagens aos 20 anos do tricampeonato Mundial e foi lançada com ídolos do clube no Japão / Crédito: Jogada 10

O São Paulo lançou nesta segunda-feira (03), o seu uniforme para a temporada. A camisa número 01, única peça divulgada até aqui, possui homenagens e referências ao tricampeonato mundial, que completa 20 anos em 2025. Para o lançamento da camisa, o Tricolor enviou três ídolos que fizeram parte da conquista para o Japão. Diego Lugano, Mineiro e Josué participaram do vídeo de divulgação, gravado em terras japonesas, e posaram para as primeiras fotos do uniforme tricolor.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A camisa possui algumas referências e homenagens à conquista. Na parte de trás da gola, está escrito “26:03”, minuto exato em que Mineiro marcou o gol do título contra o Liverpool. Na parte de trás da barra, há um selo com a frase: “Um é pouco. Dois é bom. Três só o São Paulo”. Além disso, no verso da camisa, na parte de trás do escudo, está escrito, em japonês: “São Paulo FC, tu és forte, tu és grande”, em referência ao hino do Tricolor.