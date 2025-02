Santos espera resposta da Roma por Paredes nos próximos dias

Antes mesmo da apresentação de Neymar, o Santos já se movimentava para tentar a contratação de Leandro Paredes, da Roma. O argentino e brasileiro, afinal, são amigos e foram companheiros no PSG. Assim, a diretoria santista espera uma resposta do meio-campista nos próximos dias, de acordo com o “Uol”.

O Santos viu boa aceitação de Paredes, mas ainda esbarra nos planos da Roma. O contrato vai até 30 de junho. Além disso, o clube italiano não pretende se desfazer do jogador, mesmo com o vínculo perto do fim. Ele tem atuado com frequência. Para tentar concretizar o acordo, o Peixe topa uma compensação financeira para tentar convencer os italianos.