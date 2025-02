Romário engata namoro com estudante de 21 anos

Romário Faria está de namorada nova! O baixinho está em um relacionamento sério com a estudante Alicya Gomes, de 21 anos. Segundo o Extra, eles começaram a se relacionar durante a última campanha eleitoral do ex-jogador, quando ele subiu em vários palanques na Baixada Fluminense, onde ela mora.

A primeira aparição dos dois foi no Rock in Rio, em outubro. Romário levou a estudante para a área vip do festival, na última noite do evento, para curtir o show da Mariah Carey. No local, eles se misturaram com os outros convidados, no entanto chegaram a ser flagrados juntos.