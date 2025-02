Raio-x dos gols de Vegetti pelo Vasco; números impressionam

Atacante chega aos 38 gols pelo clube; saiba como são distribuídos os tentos do argentino com a camisa da Cruz de Malta

O atacante Vegetti já é o artilheiro isolado do Campeonato Carioca. Ao anotar duas vezes no empate do Vasco em 2 a 2 com o Volta Redonda, no último sábado (1º), o argentino chegou aos cinco gols na Taça Guanabara e, assim, aos 38 com a camisa da Cruz de Malta.

O Jogada10 fez, então, um raio-x dos tentos do Pirata desde que chegou ao clube, em agosto de 2023. De lá para cá, participou de 79 jogos, onde anotou seus 38 gols. A média é, dessa forma, de 0,48 gol por partida. Veja abaixo a distribuição dos tentos de Vegetti.