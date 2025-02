Premier League: Chelsea vence West Ham de virada e volta ao G-4

Blues conseguem vitória na segunda etapa com gols de Pedro Neto e Wan-Bissaka (contra) no encerramento da 24ª rodada do Inglês

O Chelsea está de volta ao G-4 da Premier League 2024/25. Nesta segunda-feira (3), os Blues venceram o West Ham por 2 a 1, de virada, e deram um salto na tabela. Após um primeiro tempo de poucas oportunidades, o jogo melhorou na segunda etapa. Bowen abriu o placar para os visitantes no Stamford Bridge. O Chelsea, contudo, conseguiu evoluir após algumas alterações do técnico Enzo Maresca e buscou o resultado com gols de Pedro Neto e Wan-Bissaka (contra), após jogada de Cole Palmer, neste clássico londrino.

Dessa maneira, o Chelsea chegou aos 43 pontos e subiu para a 4ª posição. O time londrino teve uma rodada positiva e viu seus concorrentes diretos por uma vaga no G-4 serem derrotados. Isto porque Manchester City (5º com 41), Newcastle (6º com 41), Bournemouth (7º com 40) e Aston Villa (8º com 37), perderam seus jogos nesta 24ª rodada.