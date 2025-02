Pela Champions da Ásia, Firmino faz lindo gol de bicicleta

Gol com apenas dez minutos de jogo abriu caminho para triunfo de virada

Pela Liga dos Campeões da Ásia, os sauditas do Al-Ahli mantiveram o bom momento ao bater por 3 a 1 o Al-Sadd , nesta segunda-feira (3). Entretanto, quem roubou a cena no triunfo não foi a consistência dos sauditas, mas sim o lindo gol feito pelo brasileiro Roberto Firmino.

Aos dez minutos de jogo, o placar estava 1 a 0 para os anfitriões (gol do qatari Akram Afif) quando a genialidade do avante ex-Liverpool deixou tudo igual.

Na base da marcação pressão, Firas Al-Buraikan roubou a bola dentro da grande área adversária e cruzou para Mahrez. O argelino, por sua vez, apenas escorou na direção da marca do pênalti, percebendo a aproximação de Firmino. Desse modo, Firmino fez um movimento acrobático e acertou uma bela bicicleta para estufar as redes do arqueiro Meshaal Barsham.