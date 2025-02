Neymar impacta diretamente os números do Santos. Confira!

Perfil oficial do Santos no Instagram chegou a 6 milhões de seguidores enquanto o número de sócios subiu 20 mil

Neymar chegou ao Brasil e assinou com o Santos, e isso gerou efeitos imediatos e números positivos para o clube. O Peixe viu um crescimento significativo tanto em suas redes sociais quanto no número de sócios-torcedores.

Além disso, as redes sociais do Santos registraram um aumento considerável no engajamento. Somente no Instagram, o “efeito Neymar” impulsionou o perfil do clube, que passou de 3,5 milhões para 6 milhões de seguidores.