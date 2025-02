Goleiro Walter é anunciado pelo Mirassol até o final da atual temporada

Após período defendendo o Cuiabá, jogador chega para disputar posição com Alex Muralha, na meta do caçula da Série A

Nesta segunda-feira (03), o Mirassol, novato na elite do futebol brasileiro, anunciou a contratação do goleiro Walter. Aos 37 anos, ele foi apresentado no CT do Leão e disputará posição com Alex Muralha, titular da meta há pelo menos duas temporadas no clube do interior de São Paulo.

O vínculo de Walter com o Mirassol vai até o final de 2025. Esse é apenas o terceiro clube do goleiro em sua carreira. Anteriormente, ele defendeu o Corinthians por mais de 10 anos, antes de se transferir para o Cuiabá. Com o rebaixamento da equipe do Mato Grosso, saiu e procurou um novo destino.