Flamengo encaminha acerto com Jorginho para o meio do ano

Rubro-Negro faz acordo por três anos com o volante, que chega para a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos

O Flamengo está bem perto de fechar a contratação do volante Jorginho, do Arsenal. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o Rubro-Negro está perto de selar um acordo com o ítalo-brasileiro para a disputa do Mundial de Clubes, que ocorre em junho deste ano. O contrato do jogador com o Fla será de três anos.

A diretoria carioca tentou fechar um acordo para o volante chegar de forma imediata. No entanto, o negócio se estendeu mais do que esperado. A janela da Inglaterra fecha nesta segunda-feira. Fla e Jorginho chegaram em um acordo após muitas conversas por conta da quantia do salário do atleta.