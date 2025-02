Ex-jogador do Internacional morre em acidente na Serra Gaúcha

Aposentado do futebol, o ex-lateral de 39 anos residia em Canela, Rio Grande do Sul, e se dedicava à vida empresarial

Testemunhas relataram que Bottin pilotava a motocicleta no sentido de Gramado quando ocorreu a colisão contra o barranco de pedras. A corporação foi acionada para atender a ocorrência por volta das 16h35 e encontraram Diego sem vida no local.

O ex-Internacional Diego Luis Bottin morreu vítima de um acidente de moto na tarde de sábado, 01, aos 39 anos. Segundo os Bombeiros Voluntários de Nova Petrópolis, Serra do Rio Grande do Sul, o ex-jogador colidiu contra um barranco de pedras na margem da rodovia.

Ainda de acordo com os Bombeiros Voluntários, o ex-jogador morava em Canela, município do RS, e tinha 39 anos. A cerimônia de cremação de Diego está prevista para ocorrer às 17h desta segunda-feira, 03, no Crematório Ecumênico do local onde residia.

Passagem pelo Internacional

Diego iniciou sua trajetória no futebol em 2004, no São José, do interior gaúcho. Natural de Nova Prata, o ex-jogador tinha a volância como sua função de origem, mas também fez carreira como lateral. Aliás, foi nessa posição que atuou brevemente pelo Internacional, em 2007.

Bottin pendurou as chuteiras em 2015, pouco depois de sua passagem pelo Esportivo, de Bento Gonçalves. Aposentado do futebol, Diego passou a dedicar-se à carreira empresarial no setor de construção civil em Canela.