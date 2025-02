Ela, sempre ela! Mariana Gross mantém tradição e usa Flamengo na edição do RJ TV

Jornalista tem o costume de aparecer com algum adereço referente ao Rubro-Negro após conquistas do time

A apresentadora Mariana Gross aproveitou o encerramento do RJ1 desta segunda-feira (3) para homenagear seu time do coração, Flamengo, que foi campeão em cima do Botafogo no último domingo (2), pela Supercopa do Brasil.

De forma descontraída, ela aproveitou o gancho do recado da Priscila Chagas sobre a previsão do tempo para a semana colocar um boné na cabeça e um copo término na bancada, ambos com o escudo do Rubro-Negro.