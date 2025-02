Cruzeiro confirma lesão de zagueiro e cirurgia para recuperação

Zagueiro João Marcelo lesionou-se gravemente no jogo contra o Uberlândia, no Mineirão, e terá de passar por cirurgia

A lesão ocorreu durante a partida contra o Uberlândia, no Mineirão. Marcelo caiu após travar a perna no gramado e precisou ser retirado de campo de maca, visivelmente emocionado e chorando.

O Cruzeiro confirmou, na tarde desta segunda-feira (3), a lesão multiligamentar no joelho direito do zagueiro João Marcelo. O atleta passou por exames, que confirmaram a gravidade da contusão.

O incidente aconteceu aos 15 minutos do primeiro tempo, quando o atacante do Uberlândia avançou pela área, partindo para cima do defensor. Marcelo tentou frear, mas acabou escorregando.