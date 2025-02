Classificação ameaçada! Veja os próximos jogos do Fluminense

Com classificação às semifinais do Campeonato Carioca bastante ameaçada, o Fluminense terá dois clássicos pela frente. Afinal, enfrenta o Vasco, nesta quarta-feira (5), em Brasília, pela oitava rodada, e depois volta para o RJ, onde defronta o Flamengo, pela rodada #9.

Primeiro, o Fluminense joga como visitante contra o Vasco no Mané Garrincha. O Cruz-Maltino vem na segunda posição, com 13 pontos, enquanto o Tricolor é o nono, com sete. O compromisso seguinte é no sábado (8), no Maracanã, contra o Flamengo, com mando do Fluzão. Serão, aliás, três jogos seguidos no Maior do Mundo.

Posteriormente, a equipe das Laranjeiras volta a jogar como mandante, enfrentando o Nova Iguaçu, no dia 16 (um domingo). No domingo seguinte, novamente no Maraca, o Tricolor recebe o Bangu, finalizando sua participação na Taça Guanabara.

Atualmente, o Flu vem quatro pontos atrás do G4, mas com um jogo a mais em relação a Maricá (quarto), Flamengo (quinto) e Botafogo (sexto). Dessa forma, o time precisará de um ótimo retrospecto para ultrapassar cinco rivais e terminar dentre os quatro primeiros da competição.