Botafogo quer seguir com o zagueiro Lucas Halter no elenco

Defensor cometeu falhas em derrota do Alvinegro para o Flamengo por 3 a 1, pela Supercopa e recebe críticas da torcida / Crédito: Jogada 10

Criticado após o vice da Supercopa do Brasil, Lucas Halter deve permanecer no Botafogo nos próximos meses. A ida dele para o Vitória ainda não está definida neste primeiro semestre de 2025. Há o desejo da diretoria alvinegra de manter o zagueiro no elenco. Com Bastos ainda como dúvida, ele pode ser titular quinta-feira (6/2), contra o Nova Iguaçu, em Moça Bonita, pelo Campeonato Carioca. A informação é do “ge”.

O Vitória quer Halter por empréstimo até o fim do ano com opção de compra, por vontade do técnico Thiago Carpini. Mas ainda não há contrato assinado, apesar das conversas. No último domingo (2), o defensor falhou nos três gols do Flamengo na derrota do Botafogo na Supercopa do Brasil e deixou o campo abatido.