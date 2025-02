Atlético x Athletic: onde assistir, escalações e arbitragem

Atlético e Athletic se enfrentam, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro

O ano ainda está no início. O calendário virou apenas para o segundo mês dos 12 do total. Contudo, o Atlético já tem decisões pela frente. Uma delas é contra o Athletic, nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. Afinal, com início ruim no torneio estadual, o técnico Cuca colocou como meta vencer todos os jogos até o fim da primeira fase. Essa é a conta feita pelo técnico Cuca para alcançar as semifinais.

“Precisamos ganhar as quatro partidas. Essa é a meta que estabelecemos com os jogadores, para nos classificarmos sem depender de outros resultados. Ainda não perdemos no campeonato, mas também não conseguimos vencer”, disse Cuca após o clássico contra o América. A primeira parte o Galo já garantiu, ao bater o Villa Nova, por 1 a 0, no sábado.