Atlético de Madrid x Getafe: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da Copa do Rei da Espanha estão de volta. Nesta terça-feira (4), o Atlético de Madrid recebe o Getafe às 17h30 (de Brasília), no Estádio Metropolitano, na capital espanhola, pelas quartas de final do torneio mata-mata mais importante do futebol espanhol.

Como chega o Atlético de Madrid

Os Colchoneros vivem um bom momento na temporada e chegam embalados para buscar um resultado positivo na Copa do Rei. Isto porque o Atléti vem de uma vitória por 2 a 0 sobre o Mallorca, no Campeonato Espanhol e diminuiu a vantagem do líder Real Madrid para a penas um ponto. No momento, o clube merengue é o líder da La Liga com 49 pontos, contra 48 do Atlético.

Nesta edição da Copa do Rei, o Atlético de Madrid eliminou o Marbella na terceira fase com vitória por 1 a 0 e goleou o Elche por 4 a 0 nas oitavas de final. Além disso, o Atléti quer voltar a conquistar a Copa do Rei após um longo período sem levantar o caneco. A última conquista da equipe no torneio aconteceu na temporada 2012/13.

Ao mesmo tempo, para o duelo desta terça-feira, o técnico Diego Simeone terá apenas o desfalque de Galán.