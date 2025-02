Atalanta x Bologna: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da Copa da Itália estão de volta. Nesta terça-feira (4), a Atalanta recebe o Bologna às 17h (de Brasília), no Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo, pelas quartas de final do torneio mata-mata mais importante do futebol italiano.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube) e Amazon Prime Video (streaming).