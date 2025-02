Milan e Inter empatam em clássico com gol nos acréscimos

Inter joga melhor, sofre gol no primeiro tempo e pressiona durante toda a segunda etapa até arrancar empate no fim do jogo / Crédito: Jogada 10

O Milan venceu a Inter de Milão por 1 a 0 neste domingo (2), em Milão, no Derbi Della Madonnina. O gol da vitória foi de Reijnders, no fim do primeiro tempo. Além da vitória dos rossoneros, o clássico ficou marcado pelos três gols da Inter por parte do VAR. Com o resultado, os bianconeri permanecem na segunda posição na tabela, com 50 pontos, a três do líder Napoli. Já o Milan foi para sétimo, com 37. Os rossoneros jogam novamente em casa na próxima quarta-feira (5), contra a Roma, pela Copa da Itália. Já a Inter só entra em campo na segunda-feira (10), contra a Fiorentina, pela Série A.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Duro Castigo A Inter, em resumo, começou melhor e se manteve com atuação superior durante toda a primeira etapa. Desse modo, balançou as redes adversárias duas vezes. Aos 6 minutos, com Di Marco, e aos 32, com Lautaro Martinez. Contudo, ambos foram anulados pelo VAR. Todavia, quem deixou o campo à frente do marcador foi o Milan. Aos 44, Rafael Leão chutou cruzado, Sommer deu rebote e Reijnders aproveitou a sobra.