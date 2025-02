Palmeiras recebe sondagem do Orlando City por Atuesta

O Palmeiras recebeu uma sondagem do Orlando City, para entender a situação do meia Eduard Atuesta. O jogador não está nos planos da comissão técnica de Abel Ferreira e o Verdão tenta encontrar um novo clube para o colombiano. Contudo, nenhuma oferta concreta chegou na Academia de Futebol.

O jogador voltou de empréstimo no começo desse ano após uma temporada no Los Angeles FC. Em 2025, ele atuou nas três primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Entretanto, mesmo sendo acionado, o Verdão não tem intenção de mantê-lo em seu plantel e pretende negocia-lo.

Atuesta já não estava nos planos de Abel, mas a situação piorou após a chegada do uruguaio Emiliano Martínez. Além do jogador atuar na mesma posição do colombiano, ele também é mais um estrangeiro. Assim, o Palmeiras chegou a oito gringos no plantel. O Paulistão permite apenas sete relacionados em cada partida. O Verdão já sinalizou que a forma mais fácil para negociar o meia é uma compra definitiva. O clube espera recuperar parte do investimento feito.

O colombiano chegou ao Palmeiras em 2022, quando o clube desembolsou cerca de US$ 3,7 milhões (R$ 20,7 milhões na cotação da época) para comprar 70% dos direitos econômicos do volante do próprio Los Angeles FC. Ele tem vínculo com o Verdão até o final de 2026.

O começo do meio-campista foi promissor. Afinal, em sua primeira temporada no Brasil, ele disputou 52 jogos, mas fez apenas um gol e distribuiu duas assistências. Nos anos seguintes começou a perder espaço até aparecer a oportunidade de retornar ao Los Angeles FC. Em 2024, já nos Estados Unidos, ele disputou 41 jogos, fez quatro gols e deu três assistências.