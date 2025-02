Manchester United x Crystal Palace: onde assistir, escalações e arbitragem

Red Devils tentam se reabilitar no Campeonato Inglês e tem duelo direto na metade da tabela

Em duelo na metade da tabela do Campeonato Inglês, Manchester United e Crystal Palace se enfrentam neste domingo (2), às 11h (de Brasília), no Old Trafford, pela 24ª rodada. Os Red Devils ainda tentam se encontrar na temporada para se aproximar da zona de classificação para competições europeias, enquanto os Eagles buscam apenas se manter na elite inglesa.

