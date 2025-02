Fluminense renova contrato com Arias até 2028

Novo vínculo do jogador colombiano será válido até junho de 2028

Um dos heróis das conquistas da Libertadores de 2023 e Recopa Sul-Americana de 2024, Jhon Arias renovou com o Fluminense. O jogador colombiano, de 27 anos, assinou novo vínculo até junho de 2028 e receberá um aumento salarial. O anúncio foi realizado neste sábado (1), em coletiva no CT Carlos Castilho, no Rio de Janeiro.

