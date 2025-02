Briga entre torcedores de Santa Cruz e Sport deixa feridos

Confrontos aconteceram nos arredores do Estádio do Arruda, na Zona Norte da capital pernambucana / Crédito: Jogada 10

O clima de guerra tomou conta do Clássico das Multidões. As torcidas organizadas de Santa Cruz e Sport entraram em conflito, neste sábado (1), na véspera da partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano. O confronto foi marcado por cenas de violência e vandalismo nas ruas de Recife. Dessa forma, o conflito deixou ao menos 12 pessoas feridas. Veja a classificação do Campeonato Pernambucano!

Os confrontos aconteceram nos Bairros da Madalena e Torre, além do entorno do Estádio do Arruda, na Zona Norte da capital. Assim, cerca de 700 policiais foram mobilizados para a operação. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), as vítimas foram encaminhadas com vida ao Hospital da Restauração (HR), na região central.