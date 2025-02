Barcelona x Alavés: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de opostos, Barcelona e Alavés se enfrentam neste domingo (2), às 10h (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, na Espanha, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. O Barça é o terceiro colocado e não quer perder os líderes Real e Atlético de Madrid de vista, enquanto os Albiazules tentam se afastar da zona de rebaixamento.

Como chega o Barcelona?

O Barcelona ainda sonha com o título espanhol. Dessa forma, somente a vitória interessa para seguir na caça aos líderes Real e Atlético de Madrid. Em terceiro lugar, o Barça venceu apenas um dos últimos cinco jogos no campeonato. Entretanto, a única vitória no período foi uma goleada histórica por 7 a 1 sobre o Valência.

No primeiro turno, o Barcelona venceu o Alavés por 3 a 0, com três gols de Lewandowski. Apesar do momento instável com sete gols nos últimos 14 jogos, o centroavante polonês é uma das principais armas da equipe Blaugrana, assim como o brasileiro Raphinha e o jovem espanhol Yamal. Na temporada, Lewa tem 29 gols em 31 partidas pelo Barça.

Como chega o Alavés?

Na luta contra o rebaixamento, o Alavés tem uma dura missão contra um dos postulantes ao título. Com 21 pontos em 21 jogos, os Albiazules empataram três das últimas cinco partidas, além de perderam somente uma vez. Apesar de demonstrar uma melhora, ainda precisa de mais para espantar a ameaça do fantasma da segunda divisão espanhola.