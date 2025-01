Vini celebra marca de 100 gols no Real Madrid: ‘Tomara que fique muitos anos aqui’

O brasileiro Vini Jr é novamente o jogador do momento, mesmo ausente da última partida do Real Madrid na Champions League. O craque e camisa 7 merengue comentou sobre a importante marca de 100 gols pelo clube espanhol, onde chegou em 2018.

Recentemente, Vini Jr concedeu uma entrevista à TV do Real Madrid e falou sobre essa conquista, alcançada no confronto diante do RB Salzburg, em 22 de janeiro, pela Champions League. Além disso, ele afirmou seu desejo de continuar conquistando títulos pelo time espanhol.