Villa Nova x Atlético: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam na tarde deste sábado (1), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, em jogo do Campeonato Mineiro

No duelo entre times desesperados, Villa Nova e Atlético se enfrentam neste sábado (1), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. O jogo é válido pelo Campeonato Mineiro.

O Villa Nova, por sua vez, tem apenas três pontos e ocupa a terceira colocação do Grupo C do estadual. Já o Galo tem quatro pontos e está na quarta posição do Grupo A. Portanto, ambos precisam vencer para continuar sonhando com a próxima fase.