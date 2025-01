Vasco x Volta Redonda: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo de líderes é o único jogo do sábado (1º de fevereiro) pelo Carioca; Voltaço vem na frente na tabela por ter mais vitórias que o Vasco / Crédito: Jogada 10

Chegou a hora do desafio entre os líderes da Taça Guanabara. Jogando no Kleber Andrade, em Cariacica (ES) e com direito a expectativa de recorde de público, Vasco e Volta Redonda se enfrentam neste sábado (1º de fevereiro) a partir das 16h30 (de Brasília), pela sétima rodada do Carioca. Os times vêm com a mesma pontuação (12), mas o Voltaço lidera no critério de desempates. Afinal, venceu quatro partidas, enquanto o Cruz-Maltino ganhou três. O Gigante da Colina, porém, ostenta a marca de único invicto do torneio até o momento. Vejamos como chegam os rivais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Onde assistir O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta, SporTV pela TV fechada, Premiere no sistema de Pay-per-view, e VascoTV pelo YouTube.

LEIA MAIS: América recusa proposta do Vasco por Brian Rodríguez Como chega o Vasco Após poupar nove titulares e vencer o Maricá por 1 a 0, na última quarta (29), o Vasco voltará a usar força máxima. É o que o próprio técnico Fábio Carille, que vem com 100% de aproveitamento em três jogos, afirmou depois do duelo de quarta. Com isso, há a expectativa pelos retornos de João Victor, Lucas Oliveira, Jair, Paulinho, Coutinho e Alex Teixeira. Paulo Henrique, Lucas Piton e Tchê Tchê entraram na etapa final contra o Maricá. Dessa forma, em caso de vitória, o Vasco assumirá de maneira isolada a liderança com quatro rodadas faltando para o fim da Taça Guanabara. Destes quatro jogos pós-Volta Redonda, porém, três são clássicos: Fluminense, Flamengo e Botafogo, respectivamente. Entre as partidas contra Flu e Fla, o adversário é o Sampaio Corrêa.

O ponta Jean David e o volante Sforza deixaram a lista. Enquanto o chileno foi titular contra o Maricá, o argentino sequer entrou em campo. É possível, então, que ambos estejam na lista de transferências, com o volante podendo ser emprestado. Como chega o Volta Redonda Como de costume, o Volta Redonda é um dos “pequenos” a serem batidos no Campeonato Carioca. A equipe da terra do aço conquistou a Série C de 2024 e, assim, disputará a Série B neste ano, o que demonstra sua força, especialmente no cenário do Rio de Janeiro. A equipe do técnico Rogério Corrêa, porém, terá um desfalque de peso. Wellington Silva, lateral-direito ex-Flamengo, Fluminense e Inter, recebeu o terceiro amarelo e, por isso, cumprirá suspensão. Cayo Tenório, cria do Vasco, sairá em seu lugar.

Tenório, no entanto, não é o único conhecido da torcida do Vasco. O zagueiro Fabrício, autor de um dos gols da vitória do Voltaço sobre a Portuguesa, na sexta rodada, também já atuou na Colina. O autor do segundo gol, Kelvin, é outro que também já passou por São Januário, bem como o próprio técnico Rogério Corrêa, campeão carioca de 2003 como jogador pelo Cruz-Maltino. Se o Volta Redonda vencer o duelo, colocará um dos pés na semifinal, já que o Vasco é o último dos grandes que o time enfrentará. O time venceu Fluminense (1 a 0) e Botafogo (2 a 1), mas perdeu para o Flamengo (2 a 0). VASCO x VOLTA REDONDA 7ª rodada do Campeonato Carioca 2025 – Taça Guanabara

Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

Data e horário: sábado, 1º/02/2025, às 16h30 (de Brasília)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira (Lucas Freitas) e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Paulinho, Coutinho e Alex Teixeira; Vegetti. Técnico: Fábio Carille.

VOLTA REDONDA: Jean Drosny; Cayo Tenorio, Gabriel Bahia, Fabrício e Santos (Juninho Monteiro); Pierre, Robinho e Luciano Naninho; Chay, MV e Bruno Santos. Técnico: Rogério Corrêa.

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa Oliveira Espósito (RJ) e Lucas Castro dos Santos (RJ)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

