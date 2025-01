Vasco negocia contratação do atacante português Bruma

Jogador do Braga é o plano B da diretoria; com a recusa do América (MEX) por Brian Rodriguez, clube se vira para o ponta de 30 anos / Crédito: Jogada 10

O Vasco negocia a contratação do atacante português Bruma, do Braga (POR). Ele é, então, o plano B da diretoria para caso a negociação com Brian Rodriguez caísse por terra, o que de fato ocorreu. O América do México recusou, nesta sexta-feira (31), a proposta pelo jogador de 24 anos. Assim, o Vasco se voltou para Bruma, de 30 anos, e que atua no Braga desde a temporada 2022/23. A informação foi divulgada em primeira mão pelo “NTCast” e confirmada pelo Jogada10.

Dessa forma, o Cruz-Maltino acena com proposta de 6 milhões de euros (cerca de R$ 35 milhões no câmbio atual) ao Braga, que detém seus direitos federativos. O ponta esquerda tem ótimos números na temporada, aliás. São 13 gols e oito assistências em 31 partidas em 24/25. Apesar de ter nascido em Guiné-Bissau, na África, Armindo Tué Na Bangna (seu nome completo) tem nacionalidade portuguesa, defendendo a seleção europeia inclusive em Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele iniciou a carreira no Sporting, indo em 2013/14 ao Galatasaray. De lá, foi por empréstimo à Real Sociedad. Ainda passou por RB Leipzig, PSV, Olympiacos e Fenerbahce antes de retornar ao futebol português para defender as cores do Braga.