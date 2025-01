Uefa sorteia os confrontos dos playoffs da Liga Europa 24/25; confira jogos

Com destaque para duelo entre Porto x Roma, playoffs acontecem em 13 e 20 de fevereiro e definem outros times para as oitavas de final

A Uefa sorteou, nesta sexta-feira (31), os confrontos dos playoffs da Liga Europa 2024/25, em Nyon, na Suíça. Assim, o mata-mata irá decidir quem avança para as oitavas de final ao lado dos oito mais bem colocados da primeira fase, que já estão garantidos. Os oito confrontos acontecem a partir do dia 13 de fevereiro.

Dessa forma, os playoffs seguem o modelo tradicional de mata-mata, com jogos de ida e de volta. Em caso de igualdade, o desempate será na prorrogação e em disputa de pênaltis, se necessário. Os jogos de volta acontecem no dia 20 do mesmo mês.