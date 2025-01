Sem liberação do Arsenal, Flamengo trabalha para ter Jorginho no Mundial

Diretoria rubro-negra agora busca negociar pré-contrato para contar com o volante no meio da temporada; saiba mais detalhes / Crédito: Jogada 10

Após o empréstimo de Alcaraz para o Everton, da Inglaterra, o Flamengo vai focar na contratação de Jorginho, porém tem dificuldades. Aliás, o Arsenal não concordou em liberar o volante de imediato nesta janela de transferências. Sendo assim, o Rubro-Negro negocia um pré-contrato com o jogador para ter o atleta a partir do meio do ano, às vésperas do Super Mundial de Clubes. A informação é do “ge”.

O contrato de Jorginho com o Arsenal se encerra no meio deste ano. Assim, o jogador estaria livre para assinar pré-contrato com qualquer clube. O Flamengo, aliás, ainda não descarta uma tentativa final para liberação imediata. Contudo, o Arsenal entende que não há tempo para reposição diante das lesões e pelo fechamento da janela na Inglaterra na segunda-feira.