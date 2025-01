Seleção peruana tenta José Pékerman para cargo de treinador

Cargo está vago após a demissão do uruguaio Jorge Fossati / Crédito: Jogada 10

Lanterna das Eliminatórias e cada vez mais distante da Copa do Mundo de 2026, a seleção do Peru busca mudança para seu comando técnico. E a última opção sob análise foi de tentar a contratação do treinador argentino José Pekerman.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No primeiro momento, as conversas entre as partes caminharam de maneira positiva. Ao ponto, aliás, do profissional de 73 anos de idade ter se declarado um admirador do futebol peruano e relembrar a primera procura por seus serviços. A saber, essa busca ocorreu no início da década de 90, época em que trabalhava nas categorias de base do Colo-Colo.