Santos vive grande expectativa com vendas de camisas de Neymar

Além das camisas com o nome do jogador, o Santos planeja lançar outros produtos comemorativos e temáticos em celebração ao retorno do craque à sua casa.

Na terça-feira (28), o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, publicou em seu Instagram a confirmação do retorno do ídolo. Assim, a expectativa é que Neymar acabe sendo anunciado no site oficial do clube e nas redes sociais nos próximos dias, com um contrato até junho deste ano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.