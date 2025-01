Santos anuncia retorno oficial de Neymar com carta para Pelé

“Rei Pelé, seu pedido é uma ordem. O trono e a coroa vão continuar sendo seus, porque você é eterno. Mas a 10… Ah, vai ser uma honra vestir esse manto sagrado que representa tanto para o Santos e para o mundo. Prometo fazer de tudo para continuar honrando seu legado, Rei. Eu vou, mas eu volto. Vocês se lembram, né? Pois bem. O Príncipe está de volta”, disse o jogador.

Neymar e Santos

Neymar defendeu o Santos de 2009 até 2013. Ao todo, foram 225 jogos e 136 gols pelo clube paulista, além de um título da Libertadores, marcando na final, um da Copa do Brasil e três do Campeonato Paulista.

A festa contará com cerca de 13 apresentações e entre elas as de torcedores simbólicos do Santos Futebol Clube. Os rappers Mano Brown e Projota, por exemplo, estão confirmados. Neto de um dos fundadores do clube, o cantor Supla também é aguardado no evento.

Neymar, aliás, pode estrear pelo Santos no dia 5 de fevereiro, exatamente no dia do seu aniversário. O Peixe, afinal, enfrenta o Botafogo-SP, às 21h35, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

