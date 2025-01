Santistas se empolgam com volta de Neymar: ‘Seremos felizes’

Atacante assina contrato válido até junho, com expectativa de voltar aos holofotes do futebol internacional. Neymar será apresentado nesta sexta / Crédito: Jogada 10

A cidade de Santos, principalmente os arredores da Vila Belmiro, está mobilizada para recepcionar a volta do atacante Neymar. Dessa forma, o Jogada10, também no clima, conversou com alguns torcedores. Inclusive, eles estão desde a manhã desta sexta-feira (31) exalando ansiedade. “Só vou acreditar quando vê-lo em campo. A gente acabou de voltar da Série B e já contratar o melhor jogador do mundo?! A expectativa é de sermos campões novamente. Vai ser só coisa boa com a vinda do homem. É isso”, comentou um santista que se identificou como Bruno.

“Parece que estamos vivendo um sonho. Passamos os piores dias das nossas vidas no ano passado. Quando saiu a notícia, não acreditei. Estou vivendo um sonho. Ver o que o Neymar fez em 2012 e ver agora….Só dele vir novamente, é um símbolo da nova fase do Santos. Voltaremos a ser felizes. A Vila Belmiro é o lugar do mundo onde ele mais ama, e a gente o ama para caramba. Pode fazer o que quiser aqui”, diz. Neymar, aliás, desembarcou em São Paulo por volta das 10h desta sexta-feira (31). Ele irá da capital paulista para a cidade do litoral em helicóptero. A apresentação está agendada para às 16h. Neymar, o retorno Extremamente ansiosa pelo retorno do ídolo Neymar, a torcida do Santos “invadiu” o voo que trouxe o atacante a São Paulo, para assinar com o Peixe. Explica-se: milhares de alvinegros utilizam um site para acompanhar cada segundo do avião que vem de Riad, Arábia Saudita. Afinal, Ney estava no Al-Hilal. Por volta das 9h30 da manhã desta sexta-feira (31), cerca de 30 mil torcedores acompanharam simultaneamente o voo. Leia mais aqui.