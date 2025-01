Santa Cruz x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

O Santa Cruz recebe o Sport neste sábado (1º), às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Arruda, pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano. Líder da tabela do Estadual, o Tricolor soma 10 pontos conquistados em com três vitórias e um empate. Assim, perdeu apenas uma partida até o momento. Por outro lado, mesmo invicto no torneio, o Leão da Ilha ocupa a quarta colocação, com nove pontos. Até aqui, foram duas vitórias e três empates do Rubro-Negro e, caso vença, poderá assumir momentaneamente o topo da classificação.

Onde assistir

O clássico será transmitido pela Globo (TV aberta para PE), Goat (streaming) e TV FPF (YouTube).