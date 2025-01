Record altera programação esportiva por retorno de Neymar ao Santos

Pedido da emissora mexe em calendário do Campeonato Paulista, com alterações previstas também para o jogo do São Paulo

O potencial midiático do retorno de Neymar ao Santos tem mexido com as estruturas do futebol no Brasil. Do marketing às redes sociais, da programação esportiva ao calendário dos torneios. Nesse sentido, a partida do Alvinegro praiano contra o Botafogo-SP, marcada para próxima quarta-feira, dia 5, teve seu horário alterado a pedido da Record.

Santos e Botafogo-SP se enfrentariam inicialmente às 19h15, mas sofreu alteração para as 21h35. Além de marcar a possível reestreia de Neymar, a partida ainda acontecerá no dia do aniversário de 33 anos do craque e, por isso, a Record tem interesse em transmitir o confronto em TV aberta.