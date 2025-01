Real Madrid enfrenta City na repescagem da Champions

O sorteio dos oito jogos da repescagem para as oitavas de final da Champions definiu um superclássico envolvendo os dois últimos campeões da competição: Real Madrid x Manchester City. Assim, as equipes se enfrentarão pelo quarto ano seguido no principal torneio de clubes da Europa. O sorteio rolou na manhã desta sexta-feira (31/1) na sede da Uefa, em Nyon, na Suíça.

Em 2022 e 2024, o Real Madrid levou a melhor. Em 2023, quem venceu foi o City. Porém, no geral, a vantagem é inglesa. Afinal, City ganhou quatro vezes, contra três do Real, com cinco vitórias no total.