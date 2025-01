Ramon celebra chegada ao Inter: ‘Estou muito feliz’

Colorado anunciou a contratação do lateral-esquerdo por três anos / Crédito: Jogada 10

O Inter anunciou o quinto reforço da temporada: o lateral-esquerdo Ramon. O atleta de 23 anos assinou contrato de três anos, até o fim de 2027, com a possibilidade de ampliar por mais um. O novo jogador do clube celebrou o acerto e afirmou que não teve dúvidas de aceitar a proposta do Colorado. “Estou muito feliz de estar aqui no Inter. Agradecer por acreditar no meu potencial, fui muito bem recebido pelo estafe, jogadores e diretoria. Espero o mais rápido possível estar apto para jogar e ajudar meus companheiros. Desde que tive a proposta do Internacional, não pensei duas vezes, falei que queria estar aqui. Eu queria fazer parte disso, sempre tive vontade muito grande de jogar no Inter”, disse Ramon ao Canal do Inter.