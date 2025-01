Porto rescinde com Wendell, acertado com o São Paulo

Wendell assinou pré-contrato com o Tricolor para trabalhar a partir de julho, mas rescisão fará o lateral-esquerdo se apresentar mais cedo

O Porto (POR) confirmou a rescisão com o lateral-esquerdo Wendell. Vale lembrar que o ala e o Tricolor assinaram um pré-contrato, para que o vínculo começasse em julho. Dessa forma, com a rescisão, Wendell pode assinar contrato já agora em fevereiro.

Wendell, aliás, já se prepara para embarcar ao Brasil em breve. Dessa forma, ele chega para disputar posição com o argentino Enzo Diáz e com o jovem de 22 anos Patryck. A tendência, pelo menos neste primeiro momento, é que o agora ex-jogador do Porto assuma a titularidade.