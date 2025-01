Plano de adaptação, talento e equipe preparada, como Neymar pode voltar a atuar em alto nível no futebol brasileiro?

Segundo Thiago Fukuda, fisioterapeuta esportivo membro da Sonafe (Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e Atividade Física), Neymar conta com uma equipe altamente qualificada para ajudá-lo a se readaptar ao ritmo do futebol brasileiro e potencializar seu desempenho.

“Um jogador desse nível tem estrutura, capacidade e um staff composto de ótimos profissionais, que irão ajudá-lo a minimizar o tempo de adaptação. Claro que o que conta muito é o talento do atleta, que já tem uma certa experiência e tende a saber lidar bem com essa situação, mesmo vindo de um campeonato com uma carga de treinos e jogos menor que no Brasil”, comenta o fisioterapeuta.

Além disso, Fukuda ainda completa que, mesmo com as lesões recorrentes, o camisa 10 possui totais condições de voltar a melhor versão de sua carreira.

“Há muitos casos de atletas que, após lesões de tornozelo e joelho, tratadas cirurgicamente ou de forma conservadora, retornaram ao mesmo nível de antes. A recuperação física e mecânica é possível com a dedicação do atleta. E, mesmo em casos onde o atleta está em uma fase mais avançada da carreira, o talento, como exemplo do Neymar, compensa eventuais mudanças no estilo de jogo”, finalizou.

