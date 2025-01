Nottingham Forest x Brighton: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25. Neste sábado, 1º de fevereiro, o Nottingham Forest recebe o Brighton às 9h30 (de Brasília), em partida válida pela partida de abertura da 24ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo acontece no City Ground, e coloca frente a frente duas equipes que sonham em disputar competições europeias na próxima temporada.

Como chega o Nottingham Forest

Grande surpresa da temporada no futebol inglês, o Nottingham Forest caiu para a terceira posição após a dura goleada sofrida por 5 a 0 para o Bournemouth na última rodada. Assim, a equipe seguiu com os 44 pontos e viu o Arsenal chegar aos 47, na vice-liderança. O Liverpool, por sua vez, é líder com 53. Ao mesmo tempo, a vantagem para o City, 4º colocado, e Newcastle, em 5º, caiu para dois pontos.

Dessa maneira, o Nottingham precisa voltar a vencer na Premier League para seguir entre os quatro primeiros colocados e seguir na zona de classificação para a próxima edição da Champions.

A boa notícia é que o técnico Nuno Espírito Santo pode ter força máxima para o duelo deste sábado. A única dúvida no Forest fica por conta de Hudson-Odoi.