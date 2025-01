Neymar desembarca no Brasil para ser apresentado ao Santos

Neymar já chegou ao Brasil para assinar contrato com o Santos. O atacante desembarcou em São Paulo por volta das 10h10 (de Brasília). De lá, ele seguirá para a cidade de Santos, a cerca de 100 km dali, onde será recebido com grande festa na Vila Belmiro.

Extremamente ansiosa pelo retorno do ídolo Neymar, a torcida do Santos “invadiu” o voo que trouxe o atacante a São Paulo, para assinar com o Peixe. Explica-se: milhares de alvinegros utilizam um site para acompanhar cada segundo do avião que vem de Riad, Arábia Saudita. Afinal, Ney estava no Al-Hilal. Por volta das 9h30 da manhã desta sexta-feira (31), cerca de 30 mil torcedores acompanharam simultaneamente o voo. Leia mais aqui.