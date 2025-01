Neymar chega ao CT Rei Pelé para assinar contrato com Santos

Novo dono da camisa 10 vai encontrar com os jogadores do atual elenco do Peixe e depois será apresentado na Vila Belmiro

Neymar finalmente chegou a Santos . O craque desembarcou de helicóptero no CT Rei Pelé e em seguida vai para a Vila Belmiro, onde será a festa de apresentação do jogador como reforço. Ele também assinar contrato com o clube por cinco meses. O jogador de 32 anos conseguiu na última segunda-feira a rescisão de seu contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita e acertou até 30 de junho.

Alguns familiares e amigos de Neymar já estão na Vila onde será o palco das comemorações. Os portões para a torcida abriram às 16 horas. Com uma série de shows de cantores ligados ao Peixe, a torcida alvinegra pagou por ingressos para acompanhar a apresentação do atleta. Torcedores com a tradicional camisa azul de 2012, crianças com máscaras de Neymar e a faixinha’100% Jesus’ dominam a Vila.

Neymar chegou ao Brasil nesta manhã e pousou no aeroporto participar do Catarina, em São Roque, e foi recebido primeiramente com uma ação comercial do Mercado Livre. Depois ele seguiu para São Paulo, sobrevoou o Pacaembu e seguiu para a Baixada Santista na sequência para a assinatura de contrato.

O astro ainda vai acompanhar o clássico contra o São Paulo neste sábado (01), às 20h30, na Vila Belmiro, pelo Paulistão. A reestreia deve acontecer contra o Botafogo-SP na outra quarta-feira (05), às 21h35, na Vila, quando o craque completa 33 anos.