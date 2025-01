Mesmo com retorno de Bastos, Halter deve ser titular do Botafogo em final

Jogador teve boa participação no clássico diante do Fluminense e deve começar entre os 11 diante do Flamengo, na decisão da Supercopa / Crédito: Jogada 10

O Botafogo segue sua preparação para a final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, no próximo domingo (2). A defesa é uma preocupação para o atual comandante alvinegro, Carlos Leiria, já que o angolano Bastos permanece focado no recondicionamento físico. Aliás, sem a presença do titular, Lucas Halter ganhou a oportunidade de atuar no clássico contra o Fluminense, na quarta-feira (29), no qual o Botafogo saiu vitorioso. No entanto, o jogador segue em negociação com o Vitória e pode deixar o Glorioso.